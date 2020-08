Naruto: Sakura vi lascerà senza fiato nel cosplay di azey-chan

Non tutti i personaggi di Naruto hanno goduto di una notevole fortuna all'interno della community dedita al capolavoro di Masashi Kishimoto, anzi, tutt'altro in alcuni casi. Vi sono protagonisti dell'opera che sono stati spesso vittima di polemiche e critiche da parte degli appassionati, su tutti Sakura.

Presentata come la protagonista femminile della serie, Sakura non è mai riuscita a ritagliarsi quella fetta di pubblico a cui aspirava, ottenendo in molti casi l'effetto contrario. I fan, infatti, non hanno apprezzato la personalità esuberante e la sua caratterizzazione all'interno della storia, aggravata dalla questione sentimentale con Sasuke maldigerita da una fetta consistente del pubblico.

Nonostante ciò, la sua presenza costante all'interno del manga le ha favorito una certa popolarità, alimentata dalle sporadiche interpretazioni personali dedicate al personaggio dai fan, come questo splendido cosplay curato da shirogane-sama. Ad ogni modo, recentemente ha avuto modo di far parlare di sé un'altra splendida reinterpretazione, curata questa volta dalla cosplayer azey-chan. L'artista è riuscita a emulare attentamente le caratteristiche fisiche di Sakura, riscuotendo un successo strepitoso su Instragram con la bellezza di 11 mila manifestazioni positive allegate alla foto, la stessa rintracciabile in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento qua sotto