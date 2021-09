Naruto: una Sakura perfetta in un cosplay di una giapponese, la kunoichi in azione

Esistono tante ninja nel mondo di Naruto, create dal mangaka Masashi Kishimoto. La protagonista femminile è proprio una di queste kunoichi: Sakura Haruno, membro del team 7 e per lungo tempo uno dei personaggi ritenuti più insopportabili e superflui da parte del fandom. Col tempo però Sakura otterrà un'evoluzione che la farà rivalutare.

Se nella prima parte abbiamo una kunoichi sostanzialmente di buone doti ma senza capacità che spiccavano, dopo il timeskip che ci porta da Naruto alla fase di Naruto: Shippuden anche lei ha iniziato a sviluppare doti particolari per conto suo. Grazie agli allenamenti con Tsunade, Sakura diventa non solo una ninja forte in ambito medico ma anche capace di sprigionare una forza senza eguali grazie al potenziamento del chakra.

L'esperienza ottenuta più altri potenziamenti che arriveranno nel corso del tempo la rendono quindi una delle ninja più forti di Konoha anche senza avere Cercoteri, Sharingan o altre tecniche innate a disposizione. La giapponese 2pinkyellow2 ha deciso proprio di vestire i panni della ragazza dai capelli rosa, mostrandola in azione. Con un kunai in mano, in basso è disponibile il cosplay di Sakura Haruno in azione nella versione Shippuden.

