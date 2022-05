Naruto: Sakura tra i petali di ciliegio in questo cosplay tutto rosa

I ninja di Naruto stanno per tornare. L'anime è disponibile da anni, ma soltanto negli ultimi giorni ha fatto il suo debutto su Amazon Prime Video grazie al canale Anime Generation. Un modo per tutti i fan della storia di Masashi Kishimoto di riprendere la visione e godersi ancora una volta le scene che sono passate alla storia.

Il team 7 ha vissuto tante di queste situazioni epiche, che nell'anime sono accompagnate dalle musiche in stile giapponese di Toshiro Masuda, sostituito poi da Yasuharu Takanashi in occasione dell'inizio di Naruto: Shippuden. In entrambe le serie, il protagonista Naruto è riuscito a brillare ma non è stato il solo. Anche ai suoi compagni va dato tanto merito, anche a Sakura Haruno che non è stato di certo la ragazza più amata dal fandom.

La ragazza è sbocciata definitivamente in Naruto: Shippuden, anche se avvisaglie della sua trasformazione erano state avvertite già durante lo scontro al torneo dei Chunin contro Ino Yamanaka e contro i ragazzi del villaggio del suono nella foresta della morte. La cosplayer MariAisu omaggia la futura moglie di Sasuke con questo cosplay di Sakura Haruno tra i petali di ciliegio, ovvero quei fiori da cui prende il nome e il colore dei capelli.

E vediamo Sakura diventare Yor in questa fan art che unisce Naruto a Spy x Family.