Naruto: Sakura è pronto all'azione in questo cosplay perfetto di Shirogane-sama

Tra i primi personaggi inseriti in Naruto dal mangaka Masashi Kishimoto c'era la classica coprotagonista femminile, in questo caso Sakura Haruno. Pur essendo un interesse amoroso del protagonista, la ragazza dai capelli rosa ha occhi solo per Sasuke e ignora o insulta anche in modo cattivo il povero ninja biondo.

Col passare del tempo però Sakura maturerà e si avvicinerà sempre di più a Naruto vedendolo come una persona responsabile e degna di fiducia, cosa che culminerà con una delle saghe più famose del manga quando Sasuke sparirà e sarà lei a chiedere al protagonista di riportarlo al villaggio. Dopo il timeskip che ci porta in Naruto: Shippuden, la ragazza si mostra cambiata e maturata nel corpo ma non nel carattere, pur tenendo più in considerazione l'amico del team 7.

Dopo il passaggio di due anni, Sakura si presenta sempre con i capelli rosa tagliati corti e la fascia da ninja di Konoha rossa legata sulla testa. Indossa una giacca rossa smanicata con una zip al centro e dei pantaloncini scuri sotto una sorta di gonna beige. La cosplayer Shirogane-sama ha deciso di dedicare un travestimento a questa versione della ninja della foglia. In basso potete osservare questo cosplay di Sakura Haruno con tanto di posa e kunai tra le mani, rendendola davvero molto fedele alla controparte del manga.

Il manga di Naruto è stato disponibile su MangaPlus in occasione del Coronavirus, mentre una statuetta di Naruto ci riporta agli inizi della serie.