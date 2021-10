Naruto: Sakura si tinge al maschile nell'ultimo cosplay genderbend di h0llymolly

Con l'aumentare dei livelli di forza dei protagonisti in Naruto Shippuden, Masashi Kishimoto ha lentamente iniziato a mettere sempre più ai margini della narrazione Sakura, l'eroina principale del manga. Tuttavia, il sensei è riuscito infine a dare un ruolo importante all'allieva di Tsunade che è stata poi cruciale per sconfiggere Kaguya.

Il personaggio è così riuscita nel tempo a liberarsi dell'appellativo di "inutile", un soprannome che è facile rintracciare in rete quando si parla della giovane Haruno. A tal proposito, qualora ve lo siate persi, vi rimandiamo al nostro breve speciale in cui descriviamo i motivi per cui Sakura è più importante di quanto sembri.

Ed è anche per questo motivo che il celebre cosplayer h0llymolly, lo stesso che aveva realizzato qualche tempo fa un cosplay di Sasuke, ha dedicato la sua ultima interpretazione personale proprio ad una reinterpretazione di Sakura in chiave maschile. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un enorme successo e in appena un'ora dalla pubblicazione la foto originale ha riscosso qualcosa come 5mila manifestazioni di apprezzamento, sintomo dello straordinario lavoro compiuto da h0llymolly.

