Naruto: sapevate che Ichiraku Ramen esiste davvero? il posto preferito di Kishimoto!

Appena qualche giorno fa il il franchise si era apprestato a festeggiare i 5 anni dalla conclusione del manga di Masashi Kishimoto. Naruto, infatti, è riuscito a creare intorno a sé un poderoso brand, caratterizzato da una community fedele e sempre in cerca di novità in merito alla serie che ha rivoluzionato in parte il genere shonen.

Anche se correre come Naruto è inutile, ci sono moltissime ispirazioni che è possibile rispettare dall'immaginario di Masashi Kishimoto. Un fan, infatti, ha scoperto che in Giappone è presente l'originale Ichikaru Ramen, il piccolo ristorante preferito dal celebre ninja. Il sensei, proprio per omaggiare quella piccola tavola calda che amava particolarmente, ha pensato di ricostruirla nella sua opera, riscuotendo persino un certo successo.

Ichikaru Ramen ebbe una certa importanza per Kishimoto, in quanto era situato nelle vicinanze della sua università e del suo studio una volta iniziato il lavoro come mangaka. Rimase piacevolmente stupito dalla generosità del cuoco che, più di una volta, si premurò di offrirgli un pasto caldo. La bontà e il calore del luogo lo convinsero a immaginare l'atmosfera del ristorante nel suo capolavoro, ancora oggi aperto al pubblico e situato nel medesimo angolino del Sol Levante.

Una scelta bizzarra, ma anche particolare ed estremamente personale, nonché un dettaglio imperdibile per ogni appassionato di Naruto. E voi, invece, cosa ne pensate di questo aneddoto? Vi è venuta voglia di farci un salto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.