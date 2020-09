Naruto e Sasuke adorabili in un triplo cosplay di famiglia diventato virale

Ci sono cosplay e cosplay. I fan molto spesso realizzano copie amatoriali dei loro eroi, presentandosi con vestiti somiglianti ma non identici e parrucche low cost. Poi c'è chi vive questa passione in un altro modo, dandosi da fare e realizzando talvolta anche a mano i vari prodotti che servono a impersonare un personaggio.

Quelli più apprezzati sono naturalmente i secondi per la loro natura quasi professionistica, eppure anche il primo genere, se fatto in un certo contesto, può attirare le simpatie del mondo di internet. Il caso di oggi riguarda un cosplay a tema Naruto diventato virale grazie alla piattaforma cinese Tik Tok.

Nel video in basso vediamo due piccoli Naruto e Sasuke, accompagnati da un Kakashi adulto, che passeggiano per le strade di una città asiatica. I due ragazzini ogni tanto si girano per osservare chi li sta filmando e ciò ci dà la possibilità di osservare il loro tenero travestimento, tra l'abito arancione del piccolo Naruto a quello blu del piccolo Sasuke.

I due hanno anche un kunai tra le mani, mentre al loro fianco c'è Kakashi con la solita tuta blu e un giaccone verde da jonin. Il video del cosplay è stato molto apprezzato in rete, voi cosa ne pensate? Per un'altra botta di nostalgia c'è anche un cosplay del team 7. Sapevate che l'anime di Naruto ha cambiato la vita a molti fan?