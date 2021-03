Naruto: Sasuke cavalca un falco in questa statua da collezione da quasi 600 euro

Seppur affrontando due strade diametralmente opposte, l'indimenticabile viaggio compiuto da Naruto e Sasuke ha portato i due ninja alla medesima conclusione: diventare eroi del Villaggio della Foglia. Con questa splendida figure torniamo indietro nel tempo e riviviamo la gioventù dell'Uchiha.

Amato dalla community come se fosse lui stesso la star principale dell'opera, Sasuke Uchiha è il protagonista di una magnifica statua da collezione realizzata da HB Studio. Scordiamoci però il ninja esperto che combatte per il bene di Konoha in Boruto: Naruto Next Generations, quello ritratto nella figure è il Sasuke dodicenne dei primi capitoli del manga di Mashashi Kishimoto.

Alta ben 66 centimetri, questa pregevolissima statua dal prezzo di 595 euro vede il giovane Uchiha cavalcare un'aquila ninja, evocata tramite la Tecnica del Richiamo. In ginocchio sulle spalle dell'animale, il quale si libra in volo, Sasuke è pronto a lanciare un jutsu con la mano sinistra, mentre al contempo, con il braccio destro, cerca di estrarre una spada posizionata sul dorso.

Con indosso gli abiti della gioventù, ovvero la maglia blu con il simbolo degli Uchiha, e il coprifronte della Foglia, Sasuke già sogna vendetta per quanto avvenuto al suo Clan. Sebbene sia legato principalmente ai serpenti, il rapporto tra Sasuke e i falchi è sempre stato molto forte. In Naruto Shippuden è in grado di evocare Garuda, un falco con cui viaggia velocemente tra i cieli dei Paesi Ninja, mentre in seguito a un particolare evento, dà vita al Team Taka, ossia Team Falco.



Che cosa ne pensate di questo pregevolissimo pezzo? Vi piacerebbe aggiungerlo alla vostra personalissima collezione? Riviviamo anche il passato di Naruto in questa figure in cui da piccola peste diventa finalmente eroe di Konoha. Qual è la trama del Paradiso della Pomiciata? Portiamo a galla il mistero sui libri di Naruto scritti da Jiraiya.