Naruto: i romanzi svelano un nuovo, romantico dettaglio su Sasuke e Sakura

Nella prossima storia romanzata di Naruto vedremo una particolare attenzione al rapporto tra Sasuke e Sakura, poco approfondito nella nuova serie di Boruto. Un ulteriore informazione riguardante laa proposta di matrimonio è emersa in una traduzione fatta da un fan. Vediamone insieme i dettagli

Grazie alla traduzione, diffusa su Twitter, dell’utente OrganicDinosaur i fan hanno una dettagliata presentazione della scena. Sembra che Sasuke abbia forgiato l’anello per la moglie dal chakra: “Prendendo la mano sinistra di Sakura, ha modellato il chakra in contatto alla base del suo quarto dito”. Materializzandosi il chakra è diventato sabbia. L’anulare di Sakura sembra essere circondato da un cerchio roteante, come gli anelli di Saturno. E poi, improvvisamente, con un suono particolare, “shing”, la sabbia si è trasformata in argento.

L’anello è molto più elaborato, ha un rubino incastonato al centro. Stando a quanto specificato nel libro, Sasuke avrebbe usato l’Arte della Terra per perfezionare sia la terra che i minerali “fino al loro limite massimo”, ed è stato un improvviso, quanto nuovo, utilizzo del ninjutsu. Sasuke appare imbarazzato dal gesto, mentre “Sakura strizzò gli occhi e sorrise con tutto il viso”.

Abbiamo di recente parlato dei sorprendenti dettagli emersi dall’ultima light novel del mondo di Naruto: Sasuke Retsuden: The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust,, tra cui la sua sensibilità nei confronti delle condizioni delicate di Naruto, che si trova nel Paese del Fuoco, e anche la sua volontà di mostrare i suoi sentimenti in maniera diretta a Sakura.

La serie di Boruto: Naruto Next Generations mostra i membri dell’originale squadra 7 ormai cresciuti e con dei figli. Nonostante alcune coppie siano state acclamate dai fan, l’unione tra Sakura e Sasuke ha causato reazione contrastanti tra i lettori affezionati. Sono affiatati come coppia, anche se non trascorrono molto tempo insieme, e spesso sono molto distanti a causa delle missioni di Sasuke, ma sappiamo che la nuova light novel mostrerà aspetti più profondi della loro relazione, e sicuramente ci saranno scene romantiche, tra cui la consegna dell’anello da parte dell’ultimo degli Uchiha.