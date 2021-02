Naruto: ecco un Sasuke mozzafiato in questa fanart genderbend

Che lo si ami o lo si odi, Sasuke Uchiha è un personaggio destinato a rimanere nella storia. Il tenebroso personaggio della serie di Naruto ha avuto i suoi alti e bassi durante la storia, ma adesso tutto sembra essersi sistemato.

Grazie al contributo di questo artista, i fan di Sasuke sono aumentati esponenzialmente, e adesso sappiamo come sarebbe stato Naruto se Sasuke fosse stata una ragazza.

Questo tweet virale è stato pubblicato da Kyngromaine ma è stato l’artista Kazhmiran su Tumblr a creare questo edit. Dopo aver visto come sarebbe Sasuke se fosse una donna, il fandom è letteralmente impazzito, e ha sollevato molte domande ad esempio su cosa (e se) sarebbe cambiato nella storia. Forse Sasuke sarebbe riuscita ad allontanare Naruto da Hinata, e la coppia sarebbe finita insieme, chissà.

Alcuni utenti si sono affrettati a lodare le splendide modifiche che sono state fatte all’Uchiha, e ammettono che un universo simile sarebbe divertente da esplorare. La rivalità di Sasuke con Itachi avrebbe potuto essere diversa se quest'ultimo avesse avuto una sorella minore. Anche il punto di vista del clan Uchiha su Sasuke potrebbe essere differente.

Altri invece credono che nulla cambierebbe con il cambio di genere tranne che per lo stile di Sasuke. Ovviamente, non sapremo mai come sarebbe la storia se fosse ambientata in quell'universo, ma questa fan art offre una visione di questo mondo ed è molto interessante!

Su TikTok, questo cosplay di Obito è diventato virale, e se voleste recuperare la serie di Naruto Shippuden ecco una guida per evitare i filler!