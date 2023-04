Naruto: Sasuke e Naruto si trasformano in due divinità nelle figure di Megahouse

Gran parte della lunga storia di Naruto si è incentrata sul complicato rapporto tra il protagonista e il suo amico e rivale Sasuke Uchiha. Entrambi si sono dimostrati ninja estremamente potenti, grazie anche agli insegnamenti di due Sannin, ma come sarebbero nelle vesti di dei? Ecco la risposta in due nuove figure da collezione.

Molti mangaka prendono ispirazione dalla vasta mitologia giapponese per inserire elementi alla narrazione. Sebbene non sia mai stato confermato se Masashi Kishimoto abbia preso come esempi due divinità dello Shintoismo per rappresentare al meglio lo scontro tra Naruto e Sasuke, gli artisti di Megahouse hanno pensato di trasformare i due ninja del Villaggio della Foglia in Fujin e Raijin, due fratelli in continua lotta.

Fujin rappresenta il dio del vento, protettore del cielo dai fulmini governati dal fratello. Appare quindi chiaro il riferimento al Rasengan, tecnica derivante dall’arte del vento, e al Mille Falchi usato da Sasuke. I due sono poi stati rappresentati, come potete vedere dalle immagini presenti in fondo alla pagina, riprendendo le iconografie tradizionali delle due divinità: Naruto ha infatti una grossa sacca piena di vento, mentre l’Uchiha è circondato da un cerchio di tamburi, usati per evocare i fulmini, e caratterizzati dal disegno di tre tomoe.

A completare e figure sono le basi, Kurama per Naruto e Susanoo per Sasuke. Entrambe le figure arriveranno sul mercato nel novembre del 2023, e saranno vendute al prezzo di 266 dollari. Per finire, ecco un simpatico cosplay di Tsunade, e vi lasciamo alla top 99 dei personaggi più popolari di Naruto.