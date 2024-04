Naruto, Sasuke poteva diventare ancora più forte con il Marchio Maledetto?

Boruto: Two Blue Vortex ha deciso di eliminare dai giochi quei due personaggi, e il motivo di ciò è la forza smisurata che avevano raggiunto. Ma ciò ci conduce verso una riflessione. Sasuke Uchiha poteva diventare ancora più forte di quello che ci ha dato modo di vedere?

Da buono a nulla disprezzato dall'intero Villaggio della Foglia, Naruto, come protagonista dell'opera, ha avuto una crescita costante. Il "bambino della Volpe" è divenuto prima l'eroe della Foglia, e poi, coronando il suo sogno, il Settimo Hokage. Proprio il volersi costantemente migliorare ha spinto Sasuke, un talento naturale, a superarsi e crescere di pari passo all'amico/rivale.

Durante la prima parte dell'opera, quando entrambi erano ancora bambini, Naruto prevalse su Sasuke. L'incontro con il fratello Itachi e l'umiliazione subita nel primo scontro tra Rasengan e Chidori riportarono alla mente di Sasuke il dolore che l'amicizia stava mettendo da parte. A causa di ciò, si convinse a farsi trascinare da Orochimaru e affidarsi ai suoi metodi.

Il Marchio Maledetto applicato da Orochimaru permise a Sasuke di superare Naruto, permettendogli di trionfare nella battaglia nella Valle dell'Epilogo che chiuse Naruto. L'evoluzione di Sasuke in Naruto è perfetta, ma la domanda sorge spontanea: il Sasuke adulto avrebbe potuto diventare più forte sfruttando il potere del Marchio Maledetto?

Quando il sigillo applicato da Orochimaru si attiva, l'utilizzatore ottiene capacità fisiche sovrannaturali e quantità di chacra smisurate. Sasuke ha ricevuto in dono il Marchio Maledetto del Cielo, che gli consente di mutare in una sorta di demone alato. Sasuke adulto avrebbe sicuramente beneficiato del Marchio Maledetto, divenendo immensamente più forte, ma come intuì Itachi Uchiha ciò avrebbe avuto un costo elevato.

Itachi rimosse il Marchio Maledetto di Sasuke con la Spada di Totsuka poiché il sigillo conteneva parte del chakra di Orochimaru. Se Itachi non avesse agito, in qualche modo, con il contributo di Kabuto, il Sannin della Foglia avrebbe potuto reincarnarsi nel giovane Uchiha. In definitiva, Sasuke avrebbe potuto diventare ancora più forte con il Marchio Maledetto, ma questo prima o poi gli avrebbe fatto perdere il controllo e la volontà del suo stesso corpo.

