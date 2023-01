Naruto: un Sasuke molto realistico nell'illustrazione dell'artista Hyuk Lee

Naruto è un’opera ancora capace di attirare lettori, e di influenzare il lavoro di migliaia di artisti che sono cresciuti con le avventure del Team 7 e dei ninja di Konoha. Tra questi si trova anche In-Hyuk Lee artista che da anni collabora con Marvel e DC, e che ha voluto omaggiare il personaggio di Sasuke con uno splendido artwork.

Considerato tra i ninja più interessanti, e indubbiamente più potenti, dell’intera serie e del sequel, Boruto: Naruto Next Generations, Sasuke Uchiha è stato immortalato in moltissime fanart nel corso degli anni, così come in disegni realizzati da altri mangaka per celebrare importanti traguardi raggiunti da Naruto sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Stavolta, però, a ricordare l’ultimo degli Uchiha è stato In-Hyuk Lee, concept artist che da anni realizza cover per alcuni volumi pubblicati da Marvel Comics e DC Comics.

Sulla sua pagina Twitter l’artista ha condiviso la magnifica illustrazione che potete vedere in fondo alla pagina, dove Sasuke viene rappresentato con un design che richiama quello visto in Shippuden, rielaborato con più dettagli e con uno stile molto realistico. Il simbolo degli Uchiha appare al centro della giacca indossata da Sasuke, più futuristica rispetto alla tunica indossata nella serie originale. La cintura viola, chiaro riferimento al design di Orochimaru, è stata invece sostituita da una cintura divisa in piccole tasche per gli strumenti ninja, e dove Sasuke può tenere anche il suo chokuto.

Cosa ve ne pare di questa illustrazione? Fatecelo sapere, come di consueto, lasciando un commento qui sotto.