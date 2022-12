Naruto - Sasuke Retsuden riceverà anche un adattamento anime?

Il debutto del primo capitolo del manga di Sasuke Retsuden debutto del primo capitolo del manga di Sasuke Retsuden ha permesso all'adattamento firmato da Shingo Kimura di scalzare il più recente capitolo di Boruto nella classifica dei più letti online. Visto un tale successo, sarebbe lecito aspettarsi un futuro anime da parte di Studio Pierrot.

Tratto dall'omonimo romanzo di Masashi Kishimoto e Jun Esaka, il manga di Naruto: La storia di Sasuke è già tra i più letti di MangaPlus. Con Boruto: Naruto Next Generations che stenta a replicare il successo del suo predecessore, Studio Pierrot potrebbe pensare di adattare la storia dell'opera in un anime.

Da diverso tempo la serie animata di Boruto è impegnata con saghe originali che non convincono pienamente gli spettatori. La situazione difficilmente cambierà nel breve periodo e un buon modo per ridestare interesse nella community sarebbe quella di adattare la storia di Sasuke Retsuden nell'anime. D'altronde lo studio di animazione ha già realizzato una trasposizone animata della novel Konoha Shinden.

Questa ipotesi è tuttavia probabilmente da scartare. Sasuke Retsuden è infatti ambientato tra la fine di Naruto Shippuden e l'inizio di Boruto: Naruto Next Generations. Ciò significa che la storia dell'opera è ormai troppo avanzata e rivisitare fatti accaduti anni prima non avrebbe molto senso. Dunque, a meno di una saga flashback o un OAV, l'adattamento anime di Sasuke Retsuden sembra un'idea impossibile. La verità verrà a galla solamente tra pochi giorni, quando in Giappone si terrà il Jump Festa.