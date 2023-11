Naruto: Sasuke scatena i fulmini del Mille Falchi nella figure di ZH Studio

Presentato come l’ultimo del clan Uchiha, sopravvissuto al massacro compiuto da suo fratello maggiore Itachi, Sasuke è stato sin da subito uno dei personaggi più oscuri e sfaccettati dell’universo di Naruto. Storico rivale del protagonista, anche Sasuke ha sviluppato tecniche peculiari e molto potenti, immortalate in una nuova figure.

Gli artisti di ZH Studio, infatti, hanno annunciato l’arrivo sul mercato, previsto per il secondo o terzo trimestre del 2024, della splendida figure di cui trovate qualche immagine in fondo alla pagina. La figure rappresenta Sasuke prima del salto temporale che conduce a Shippuden, e sono tre i tratti distintivi attorno alla quale è stata ideata e realizzata.

Il primo è lo Sharingan, l’arte oculare del clan Uchiha, che si manifesta e cresce attraverso a traumi ed esperienze personali dalla grande importanza formativa. A questo segue il Chidori, o Mille Falchi nell’adattamento italiano, appreso dal maestro Kakashi Hatake, che consiste in una potente e alta concentrazione di chakra attorno alla mano. Ultimo dettaglio, ma non per questo meno importante, è il Segno Maledetto del Cielo, ricevuto da Orochimaru, precisamente nel 1° stadio, in cui diverse tomoe e segni si manifestano sul volto e parti del corpo dell’utilizzatore.

Disponibile in due versioni, in scala 1/6 e 1/4, la figure è già prenotabile al prezzo di 175 o 240 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo ripercorrere tutte le prove dell’esame Chunin, e alle scarpe a tema Uzumaki di Asics.