Naruto: la redenzione di Sasuke è stata davvero merito del protagonista?

Spinto dall'odio e dalla sete di vendetta e di potere, Sasuke Uchiha abbandonò tutti i suoi legami e il Villaggio della Foglia. Tuttavia, dopo un lungo viaggio, il ninja ha scelto di essere un eroe. A dispetto di quanto ci si potrebbe aspettare, però, il merito non è di Naruto.

La novel Sasuke Shinden: The Teacher's Star Pupil ha finalemente rivelato il motivo per cui Sasuke Uchiha ha scelto la via della redenzione; sorprendentemente, il merito non è del suo eterno rivale Naruto.



Al termine dell'opera di Masashi Kishimoto, dopo un ultimo combattimento con Naruto, Sasuke ha riscoperto la via della luce, liberandosi di tutto il rancore e l'odio di cui si faceva carico. Ma come rivelato dal nuovo romanzo, se Sasuke ha scelto di riabbracciare Konoha non è certamente merito del Settimo Hokage.

In Sasuke Shinden: The Teacher's Star Pupil, Sasuke continua ad allenare Boruto, spiegandogli che il mondo ninja sta attraversando una complessa fase di cambiamento. Konoha si sta lentamente affermando come uno dei paesi più avanzati, grazie alla costruzione di nuove strutture e alla ricerca scientifica, e nel frattempo sta vivendo una rigogliosa era di pace. Come rivelato dallo stesso Sasuke, questo è il sogno che Itachi avrebbe voluto vedere diventare realtà.

Proprio per poter realizzare questo suo sogno, Itachi massacrò il clan degli Uchiha e, per quanto sia stato doloroso da accettare, Sasuke ha finalmente compreso questa visione. Il Settimo Hokage è riuscito a creare l'utopia voluta da Itachi: creare un mondo in cui i ninja potessero vivere in pace, lontani dalle guerre.



A differenza di figure come Itachi o Kakashi, la nuova generazione del Villaggio della Foglia può vivere in totale serenità e Sasuke è grato di poter fare la sua parte nel mondo per cui suo fratello ha sacrificato la vita. Dunque, dalle pagine della novel possiamo apprendere che sono le parole e il volere di Itachi ad aver cambiato in profondità la psiche di Sasuke.