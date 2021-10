Naruto: Sasuke siede sul trono in questa figure da 10 e lode di Throne Studio

Sasuke Uchiha è tra i personaggi più complessi di Naruto, complice di un passato macchiato dallo sterminio del suo clan ad opera di suo fratello, Itachi, nonché raggirato dai segreti del Villaggio della Foglia che lo hanno reso un pericolo per la stessa Konoha e per l'intero mondo ninja.

La figura di Itachi Uchiha ha completamente e più volte cambiato il fratello, il suo modo di pensare e le decisioni intraprese ad ogni loro incontro. Tutto ciò, inevitabilmente, ha contribuito ad arricchire di sfumature il carattere di Sasuke che si è dovuto allontanare dall'affetto di tutti pur di portare a termine i propri piani. Uno dei personaggi che di certo lo ha spinto al limite è stato Orochimaru, uno dei 3 ninja leggendari, che lo ha addestrato per un secondo fine.

A tal proposito, recentemente Throne Studio ha dedicato proprio all'Uchiha un epico modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, e realizzato in due differenti varianti: in scala 1:4, proposto al prezzo di 690 euro, e un'altra in scala 1:6 più economica di 200 euro. Sasuke viene infatti ritratto seduto su un trono dalle fattezze simili del suo Susanoo mentre con i piedi pesta la testa di Orochimaru. Il modellino in questione è già disponibile al preordine ed è atteso a cavallo tra il primo e il secondo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.