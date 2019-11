Naruto: Sasuke Uchiha come non lo avete mai visto rivive in questo cosplay

Negli ultimi tempi è spopolata la moda di vestire i propri animali domestici. Se inizialmente veniva fatto soprattutto per proteggere i compagni a quattro zampe dal freddo, col passare del tempo è diventato sempre più comune vestirli per... abbellirli, diciamo. Spingendo tutti alla caccia del vestito più bello da far indossare.

Beh, se a questo unite anche la diffusione dei cosplay di anime e manga che negli anni ha preso sempre più piede, viene fuori una combinazione letale che piacerà moltissimo agli amanti degli animali e delle serie che il Giappone sa sfornare.

Già in precedenza avevamo visto alcuni esilaranti costumi che alcuni padroni creativi avevano realizzato per i loro fedeli compagni. Avevamo avuto modo di ammirare la versione di Dekugatto di My Hero Academia o il cane vestito con lo stesso giubbottino rosa che indossa Giorno Giovanna de Le Bizzarre Avventure di JoJo. Percorrendo lo stesso filone, oggi torniamo con un nuovo cosplay tutto felino, realizzato da un utente di Reddit.

Come potete vedere dalla foto in calce all'articolo, c'è un gatto bianco e nero con indosso l'outfit di uno dei personaggi manga più iconici degli ultimi tempi. Uno di quei personaggi che ha saputo segnare e conquistare una generazioni di appassionati, la cui opera è entrata nell'olimpo delle serie giapponesi. Stiamo parlando di Sasuke di Naruto, come sicuramente avrete già capito.

L'utente ha deciso di creare il cosplay per il suo gatto, ispirandosi alla versione del personaggio presentata dal maestro Kishimoto a inizio Shippuden, quando era ancora sotto Orochimaru e si allenava con questi alla ricerca del potere. Infatti, l'animale indossa una camicia bianca aperta sul "petto"e una gonna stretta da una fune viola.

Cosa ne pensate di questo esilarante cosplay di Halloween? Ad ogni modo, bisogna ammettere che questo micino ha il suo perché!