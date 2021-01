Naruto: Sasuke Uchiha, da giovane, protagonista di un fedele cosplay di migo_mii

Uno dei personaggi che più di tutti è cambiato nel corso del capolavoro di Masashi Kishimoto, Naruto, è Sasuke Uchiha. Il giovane ninja ha affrontato un passato turbolento che lo ha portato a prendere alcune drastiche decisioni che lo hanno allontanato da Konoha e dalla via della rettitudine.

Ancora oggi Sasuke è uno dei personaggi più importanti di Boruto: Naruto Next Generations, un ninja ormai divenuto persino un mentore per il giovane protagonista. Eppure le cose non sono andate sempre così per l'Uchiha, anzi. Come ricorderete, infatti, la giovinezza di Sasuke è stata caratterizzata da un trauma, quello dello sterminio del suo clan ad opera di suo fratello, che lo ha portato a prendere l'estrema decisione di trovare vendetta su Itachi.

Ed è così che si presentò all'epoca al Team 7, preannunciando quell'obiettivo che arriverà persino a portare a compimento nella storia qualche anno dopo. Ad ogni modo, la sua vita travagliata è stata al centro di uno straordinario e fedele cosplay a cura di migo_mii che ha provato a reinterpretare in chiave realistica il celebre personaggio. Il risultato finale in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dai fan, merito soprattutto della resa dei dettagli straordinariamente simili a quelli di Sasuke.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, lo trovate abbastanza fedele? Fatecelo sapere con un commento qua sotto ma non prima di aver dato un'occhiata alla storia della spada di Sasuke tra mitologia e curiosità.