Naruto: Sasuke Uchiha prende forma in una fantastica statua

L'epopea di Naruto è indubbiamente una tra le opere più famose della ricca industria d'anime e manga, un franchise che nel corso di questi lunghi anni ha visto il sopraggiungere d'innumerevoli produzioni pensate per tenere impegnati milioni e milioni di lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del mondo.

Effettivamente, è impossibile non constatare come la fanbase di Naruto sia praticamente sterminata, innumerevoli appassionati sempre pronti a omaggiare la loro opera preferita con cosplay e fan-art realizzati con grande attenzione. Ecco quindi spiegato come mai svariate società continuino a lanciarsi nella realizzazione di prodotti a tema, con i ragazzi di Box Studio ad essersi proposti come ultimi arrivati, pronti a sorprendere il pubblico.

Questa volta, la compagnia ha deciso di presentare ai fan una splendida statua a tema Naruto e specificatamente dedicata a Sasuke Uchiha. Il prodotto, come visionabile nelle immagini a fondo news, vede il nostro Sasuke pronto a sferrare un devastante attacco e si caratterizza per una gran quantità di dettagli. Inoltre, attraverso alcuni led è possibile far brillare il tutto, con un risultato che in termini puramente visivi lascia a bocca aperta. Le dimensioni della statua si attestano su 52x45x53cm, il tutto affiancato da un prezzo purtroppo per pochi, ovvero 760 dollari. Secondo quanto annunciato, il prodotto è già disponibile per i preorder e verrà rilasciato a fine 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che proprio recentemente è stata svelata anche una magnifica statua a tema Naruto dedicata a Kakashi e alta ben due metri.