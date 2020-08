Naruto: Sasuke Uchiha col segno maledetto in una statuetta da 400€

Il Segno Maledetto di Sasuke Uchiha si formò durante una delle saghe finali della prima parte di Naruto. Il ragazzo attivò questa tecnica nello scontro alla Valle dell'Epilogo, con i capelli che gli si allungavano e con due enormi ali a forma di mano che spuntavano dalla schiena. Questa forma è stata vista anche dopo il timeskip.

Nella parte conosciuta come Naruto Shippuden non abbiamo visto usare molto il secondo livello del Segno Maledetto a Sasuke. Tuttavia quando l'ha usato l'ha sfruttato appieno. Una delle prime volte è stato visto in azione contro Orochimaru, quando il serpente bianco fu assassinato dal suo allievo. La seconda fu contro Deidara, in cui ne uscì senza un'ala, e infine fu attivato anche contro Itachi, ultima volta in cui fu sfruttato.

Pur essendo sparito a metà di Naruto, il Segno Maledetto è ancora ricordato dai fan e per questo c'è in arrivo una statuetta dedicata. In basso vediamo le prime foto di questa creazione da 390€ di Dream Studio, con Sasuke al secondo livello e con tanto di Chidori in azione e serpenti pronti all'attacco. Prevista per i primi mesi del 2021, è alta 40 centimetri e larga 26,8. È già disponibile per il preordine, acquisterete Sasuke quando era ancora al servizio di Orochimaru?

Per la saga del ninja biondo è stato creato da alcuni fan anche l'Ichiraku Ramen in LEGO, storico ristorante il cui protagonista andava a rifocillarsi con una scodella del famoso piatto giapponese.