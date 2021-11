Naruto: Sasuke Uchiha e le sue serpi nella statua di Legendary Collectibles

Dal suo periodo di apprendistato alla corte di un malato Orochimaru, Sasuke Uchiha ha ereditato l'abilità nel richiamo e nel controllo dei serpenti. Nel corso della serie, infatti, lo vediamo utilizzare la Tecnica del Richiamo per evocare il potente Manda, ma anche alcune serpi minori. Eccolo in compagnia dei suoi animali in questa nuova figure!

Realizzata da Legendary Collectibles in soli 100 esemplari, la statua da collezione rappresenta il Sasuke Uchiha adolescente di Naruto Shippuden, quello del periodo dell'apprendistato con il leggendario Sannin, accerchiato da due viscidi serpenti sotto il suo controllo.

In scala 1:4 oppure in scala 1:6, questo magnifico pezzo da collezione impressiona per quanto sembra reale. I dettagli dei capelli dell'Uchiha e dei suoi ciuffi hanno un'incredibile finitura, così come l'espressione del volto. Stupende anche le minuzie della pelle e degli abiti, realizzati in vero tessuto.

A colpire maggiormente, però, sono i due serpenti al suo fianco, talmente ben realizzati da incutere timore. Gli animali possiedono un'espressione che incute timore, lunghe lingue sibilanti, squame che paiono avere la consistenza reale e, soprattutto, saliva velenosa che cola dai lunghi denti affilati.

Una statua che si rispetti la si vede anche nelle piccolezze esterne ai personaggi stessi. In questo caso vediamo una carta bomba colpita da un kunai, e il simbolo degli Uchiha impresso sulla roccia ai piedi di Sasuke.