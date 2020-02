Naruto: Sasuke si unisce all'Akatsuki in un'epica action figure

Sasuke Uchiha è uno dei personaggi più criptici di Naruto Shippuden, a causa della dualità che contraddistingue la sua personalità, caratterizzata da fortissimi sentimenti contrastanti. Il rapporto con il fratello, e la successiva dipartita di quest'ultimo, è stato il motore che ha innescato il pericoloso sogno del ninja.

Nonostante questa ambiguità che contraddistingue la sua caratterizzazione, Sasuke resta uno dei personaggi preferiti del franchise, soprattutto grazie a un carattere freddo e distaccato. A riprova di questa popolarità, recentemente, Weekly Shonen Jump ne ha approfittato per ricordare il settimo anniversario dal ritorno dell'Uchiha al Villaggio della Foglia in seguito al combattimento con Naruto, riscuotendo un discreto successo da parte della community dedicata.

Il fratello di Itachi, inoltre, gode persino di un poderoso merchandising a tema, come dimostra l'ultima creazione da parte di Mini e Up Art Studio, due compagnie che si sono unite in una collaborazione per realizzare un'epica action figure. Il soggetto in questione, Sasuke, viene ritratto durante il periodo all'interno dell'Akatsuki, fase caratterizzata sopratutto dallo scontro con Killer Bee. Il modellino sarà disponibile in due versioni, una in scala 1:4 e un'altra in scala 1:6, rispettivamente al prezzo di 277 e 161 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'action figure che potete ammirare in calce alla notizia, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento qua sotto.