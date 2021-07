Naruto sbarca alle Olimpiadi di Tokyo 2020: un presentatore si traveste da Jiraiya

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 erano molto attese dal Giappone che da diversi anni si stava preparando adeguatamente e con tutti gli sforzi possibili all'evento. Doveva essere una grande festa che purtroppo ha subito un inevitabile rinvio a causa della pandemia da Covid-19 e poi con le conseguenti restrizioni per atleti e pubblico.

Nonostante tutte le difficoltà del caso, sulle note delle OST dei videogiochi si sono aperte le Olimpiadi di Tokyo 2020. Già la partenza aveva fatto sognare gli appassionati di tutto il mondo che proprio dal paese del Sol Levante hanno visto sorgere IP di tutto rispetto e che ancora oggi sono tra i capisaldi del mondo videoludico. Nel corso dei giochi però, ad aprire altre performance o all'ingresso di certi atleti, sono state suonate altre canzoni provenienti dagli anime. Ne è un esempio la sigla de L'Attacco dei Giganti durante la gara di tiro con l'arco.

Ma anche fuori dai campi di gioco è una festa: un presentatore ha infatti colpito tutti dato che durante una trasmissione giapponese si è travestito da Jiraiya, il famosissimo personaggio di Naruto con vestito rosso e verde e una matassa di lunghi capelli bianchi e ispidi. L'eremita dei rospi è stato quindi portato nel mondo reale per rendere questa manifestazione ancora più divertente e gioiosa anche lontano dagli atleti. In basso potete osservare la foto con il presentatore travestito come il personaggio di Naruto.