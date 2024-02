Naruto: tutte le scelte che hanno portato l'eroe a superare le sue crisi infantili

In un mondo cadenzato da ingiustizie e prevaricazioni sistematiche come quello dei ninja, è facile per uno shinobi inabissarsi nell'oblio dell'odio e della disperazione. Lo stesso Naruto, contraddistinto da un'infanzia tragica, poteva cedere alle pulsioni più umbratili del suo animo. Eppure le sue scelte lo hanno portato a superare tutte le crisi.

Seppur Naruto si iscriva pienamente tra i personaggi dai trascorsi più oscuri e traumatici del manga di Masashi Kishimoto, il ninja della Foglia non ha mai pensato neanche per un istante ad inseguire quel cammino di risentimento e di avversione che ha condotto, al contrario, il suo compagno Sasuke a riversare la propria natura di shinobi in esecrabili fantasie di vendetta. Agli occhi del figlio di Minato, l'isolamento a cui lo avevano destinato i cittadini di Konoha lungo tutto il corso della sua infanzia, era sì fonte di un dolore impossibile da metabolizzare coscientemente – non essendo in grado di comprenderne la natura né l'origine – ma non è stato mai un appiglio per restituire la sofferenza a coloro che gliel'avevano provocata. E il motivo è da ricondurre sia alle sue scelte, su cui poi fonderà i canoni del suo eroismo ninja, sia dai (pochi) contatti umani da lui conosciuti: e dalla sua capacità di individuare in essi la ricetta per modellare il proprio futuro sistema di valori.

Ospitando nel corpo la fonte stessa delle sue discriminazioni (cioè la Volpe) è logico che Naruto sia dovuto partire da sé stesso per trascendere i tabù e le etichette che la collettività gli aveva così brutalmente comminato, e trovare al suo interno la forza per rovesciare (anche in termini semantici) il richiamo di pulsioni infernali e diaboliche come l'odio, fino a metabolizzare, in faccia alle crisi dell'infanzia, la necessità di costruire un mondo migliore, in modo da evitare che i posteri si inabissassero nella sua stessa condizione.

Ecco allora che l'attitudine a guardare sempre oltre la superficie delle cose, unita alla volontà di credere ciecamente nel valore intrinseco dei suoi pari/eguali, ha decretato sin da subito per il giovane eroe un cammino all'insegna del soverchiamento delle ingiustizie. Sia personali che collettive. Tanto che se la formulazione dell'amicizia tra Naruto e Gaara ha permesso al ninja della Foglia di riconoscere l'ex avversario come un suo riflesso, e di portarlo così sulla via della redenzione, molto lo si deve alla capacità dello shinobi di Konoha di individuare, nei pochi attimi di calore conosciuti durante l'infanzia – magari davanti al ramen di Ichiraku o grazie alla gentilezza mostratagli da un personaggio come Hinata – il senso stesso a cui votare la propria esistenza: di ninja, di uomo, e di futuro governatore/responsabile del Villaggio.

Da questa prospettiva, i processi di maturazione dell'eroe hanno intrapreso una via così edificante e memorabile anche grazie al supporto ricevuto dai suoi sensei, soprattutto da coloro che lo hanno aiutato a modellare il sistema valoriale che lo contraddistingue a partire dalla formulazione di una potente, ed ineguagliabile, connessione emotiva. Se per noi Iruka ha rappresentato la figura pedagogica più importante di Naruto, è proprio perché, senza il maestro, il protagonista non solo non sarebbe mai arrivato a comprendere i motivi alla base della sua emarginazione infantile, ma al tempo stesso non avrebbe mai avuto l'opportunità di metabolizzare quella forza che gli ha permesso, sin dal momento in cui ha iniziato il suo percorso da ninja in qualità di genin, di scardinare tutti i dogmi (personali e collettivi) a cui avrebbe destinato la sua intera traiettoria di shinobi.