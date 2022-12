Naruto: la scena più attesa dai fan del Sasuke x Sakura nel manga spin-off

La ship SasuSaku è stata portata avanti da alcuni lettori di Naruto durante il corso della storia di Masashi Kishimoto. Ovviamente la coppia di riferimento è quella formata da Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, che alla fine sono riusciti effettivamente a sposarsi e ad avere una bambina, la giovane Sarada ormai importante nel manga sequel.

Alcune scene romantiche tra Sasuke e Sakura sono state narrate in Boruto: Naruto Next Generations, con l'anime che ha approfittato di alcune fasi per creare dei filler sui due personaggi. Però finalmente arriva uno dei momenti più attesi anche nel manga, grazie allo spin-off con Sasuke protagonista e basato sull'omonima light novel.

Nel romanzo pubblicato nel 2019, c'era un momento in cui i due personaggi finalmente segnalavano ufficialmente il proprio amore. Come si vede nell'immagine tratta dal nuovo capitolo di Naruto: Sasuke's Story, finalmente l'Uchiha dà l'anello a Sakura, mettendoglielo al dito, e proponendole quindi ufficialmente di sposarlo. Un momento di gioia per tutti i lettori di Naruto che hanno sostenuto dall'inizio alla fine la nascita e la riuscita di questa coppia, che non era nata né proseguita sotto i migliori auspici.

Ovviamente, nella stessa serie arriverà anche il momento del bacio tra Sasuke e Sakura.