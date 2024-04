Naruto, le scene più iconiche della prima parte della serie: la top 5

Naruto è una delle serie shonen migliori di sempre, un'opera che anche a oltre vent'anni di distanza dal debutto continua a far innamorare milioni di appassionati con le sue scene indimenticabili. Mentre i fan rivivono Naruto Shippuden in streaming italiano su Prime Video, ecco le 5 scene più iconiche dalla prima parte di Naruto.

Sull'uscita dei nuovi episodi di Naruto prodotti da Studio Pierrot per il ventesimo anniversario dell'anime non si sa ancora nulla e probabilmente la situazione non si smuoverà almeno fino al Jump Festa. In attesa di poter tornare al periodo in cui Naruto era ancora un bambino che partecipava a missioni di rango basso con il Team 7 di Kakashi Hatake, riviviamo alcune delle scene più belle e appassionanti dell'opera firmata Masashi Kishimoto.

Naruto si apre con una saga introduttiva bellissima, quella nel Paese delle Onde. In questo arco narrativo per la prima volta vediamo Naruto fare sul serio, costretto a combattere per la vita contro i ninja nemici Zabuza e Haku. Con l'amico Sasuke colpito gravmente, Naruto si lascia travolgere dal chakra della Volpe a Nove Code, qualcosa che all'epoca ci lasciò di stucco. Inoltre, la fine di questo arco e il saluto tra Zabuza e Haku è assolutamente leggendario.

Momento chiave dell'Arco del torneo dell'esame chunin è lo scontro tra Gaara del deserto e Rock Lee. La difesa impenetrabile di Gaara venne distrutta dal ninja artista marziale in una battaglia tra talento e duro lavoro. Impossibile dimenticare quando Rock Lee lascia cadere i pesi che porta indosso per poter muoversi al massimo della velocità.

Altra grande sfida di questa saga è quella tra il più talentuoso Neji Hyuga e Naruto Uzumaki. In questa battaglia Naruto riesce a sfidare e a vincere contro un destino già scritto e un avversario decisamente più forte di lui. Questo trionfo è importante soprattutto per aver liberato Neji dalle catene che lo opprimevano e per il successivo cambiamento del Clan Hyuga.

Successivamente assistiamo allo scontro tra il Terzo Hokage e Orochimaru. Spesso sottovalutato, questo è il primo combattimento tra due ninja d'élite, nonché il primo in cui assistiamo a tecniche ninja di livello assolutamente superiore.

Momento più iconico della prima parte di Naruto è lo scontro tra Naruto e Sasuke nella Valle dell'Epilogo. Il giovane Uchiha cerca di fuggire da Konoha per accogliere la chiamata di Orochimaru e diventare più forte per potersi vendicare di suo fratello. D'altro canto, nel segno dell'amicizia, Naruto cerca d'impedirglielo a tutti i costi alla fine di un lungo inseguimento. Il Rasengan contro il Chidori è tra le scene più memorabili della serie. Qual è invece la vostra top 5?

