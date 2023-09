Naruto: lo scontro finale con Sasuke doveva svolgersi diversamente? La verità di Kishimoto

Dopo la fine del capolavoro che lo ha consacrato come uno dei migliori mangaka di sempre, Masashi Kishimoto si è rimesso al lavoro con il sequel Boruto, ora proseguito con la pubblicazione del primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex. Tuttavia, tornando indietro, pare che il finale di Naruto Shippuden dovesse svolgersi diversamente.

Una delle battaglie più iconiche dello shonen del maestro Kishimoto è quella finale tra Naruto e Sasuke alla Valle dell'Epilogo. Questa battaglia, che fu il culmine di centinaia di capitoli e che mise fine alla loro lunga rivalità, in realtà doveva essere molto diversa da come l'abbiamo letta e vista.

Lo scontro finale tra Naruto e Sasuke presenta tutto ciò che i due ninja di Konoha hanno imparato durante il corso dell'opera. Una coreografia dinamica, disegni perfetti e jutsu spettacolari rappresentano il degno finale di uno dei Big 3. Tuttavia, Kishimoto aveva inizialmente pensato a ben altro.

In un'intervista rilasciata a Fuji TV nel 2014 il sensei Kishimoto dichiarò che non voleva che Naruto e Sasuke utilizzassero alcun ninjutsu durante la loro ultima battaglia. Nelle sue intenzioni originali l'autore voleva che questo scambio di colpi conclusivo facesse ricorso solamente al taijutsu, allo scontro fisico, come avveniva all'inizio della serie. Ma cosa gli fece cambiare idea?

A quanto pare furono pressioni da parte della redazione di Shueisha a modificare il finale pensato da Kishimoto. Sapete che anche per l'arco dei Chunin di Naruto Kishimoto ha subito una costrizione?Tra le due parti ci fu dunque un compromesso, che ha portato poi al magnifico risultato finale che conosciamo. Piuttosto che vedere solamente una battaglia sul piano fisico, l'inizio del combattimento si svolge con uno scambio di taijutsu. Man mano che il combattimento procede Naruto e Sasuke fanno ricorso ai loro jutsu più potenti. Quando i due shinobi però esauriscono il chakra, si torna a una rissa da strada.