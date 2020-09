Naruto: lo scontro tra Kakashi e Obito reinterpretato in un video animato fanmade

Come molti sicuramente sapranno, quello di Naruto è un franchise che nel corso della sua lunga storia - tutt'ora in corso - ha saputo imporsi all'interno dell'industria come uno dei prodotti animati e cartacei più importanti di sempre, un'epopea che ha saputo conquistare lettori e spettatori da ogni angolo del globo.

L'opera è infatti riuscita a stregare un pubblico sconfinato grazie ai suoi innumerevoli meriti, tra personaggi splendidamente caratterizzati - riprodotti in innumerevoli cospley e fan art - e una storia tanto intrigante quanto appassionante. In particolare, il brand ha visto il presentarsi di un'infinità di scontri semplicemente memorabili, sfide senza esclusione di colpi rimaste impresse nei cuori di tantissimi fan.

Tra le tante, figura anche la battaglia che vide come protagonisti Kakashi e Obito, uno scontro ben noto al pubblico che un fan in particolare - conosciuto su Reddit come UrSain - ha provato a reinventare attraverso un'animazione fanmade. Il risultato, come visionabile a fondo news, per quanto appaia comunque "grezzo" sotto vari aspetti, merita tutti i plausi che ha ricevuto, in particolar modo se si conta che è stato realizzato in 26 faticose ore di lavoro, per un totale di ben 290 fotogrammi utilizzati, una dedizione a dir poco encomiabile.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stata svelata una magnifica statua a tema Naruto Shippuden e specificatamente dedicata ad Hashirama.