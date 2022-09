Naruto: lo scontro tra Neji e Kidomaru nella figure da oltre 300 euro di Kyubi Studio

Uno degli archi narrativi più iconici della prima parte di Naruto è quello della missione di salvataggio di Sasuke, dove i giovani genin di Konoha diedero prova di essere dei ninja temerari e decisi a tutto. Ecco uno dei momenti chiave di quella saga in una statua da collezione realizzata da Kyubi Studio e Cartoon World Studio.

Quando Sasuke decise di lasciarsi travolgere dall'odio e di allontanarsi via assieme ai ninja del Villaggio del Suono, al Villaggio della Foglia venne organizzata una squadra in grado di seguire il gruppo di fuggitivi. La formazione, guidata da Shikamaru Nara, comprendeva Naruto Uzumaki, Choji Akimichi, Kiba Inuzuka e Neji Hyuga. Questi, si allontanarono da Konoha come dei giovani genin senza esperienza e vi fecero ritorno come grandi ninja.

Ognuno di questi, affrontò uno dei rivali del Villaggio del Suono e a Neji Hyuga toccò combattere contro Kidomaru. Il sottoposto di Orochimaru, in grado di tessere delle particolari frecce di chakra, scoprì il solo punto cieco del Byakugan di Neji e lo ferì gravemente più volte. Tuttavia, il genio del Clan Hyuga infine prevalse, anche se quella vittoria lo lasciò in condizioni critiche. Potete recuperare questa lotta con lo streaming di Naruto su Amazon Prime Video.

Nella statua da collezione di Naruto che potete ammirare nel tweet in calce all'articolo vediamo una delle fasi salienti di questo scontro entrato nella leggenda. Neji Hyuga è gravemente ferito e tutto attorno a lui il campo di battaglia è disseminato dalle frecce di Kidomaru. Il coprifronte di Konoha è ormai saltato via, lasciando ben in vista il marchio maledetto dei cadetti del Clan Hyuga. Scopriamo quanto sarebbe stato forte Neji da adulto in Boruto.

La figure, alta ben 35 centimetri, debutterà sul mercato nel primo trimestre del 2023 a un prezzo di 355 euro. E voi, cosa ne pensate di questo pezzo, lo vorreste nella vostra collezione?