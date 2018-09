Naruto: scopriamo che aspetto avrebbe Neji da adulto secondo Kishimoto

Il conflitto conclusivo del manga Naruto Shippuden ha interrotto bruscamente la vita e l'evoluzione di molti ninja straordinari. Ogni fan ricorderà, ad esempio, la tragica scomparsa di Neji Hyuga, sacrificatosi eroicamente. Grazie ad un disegno dello stesso sensei Kishimoto, possiamo osservare come si sarebbe presentato una volta adulto.

Il geniale ninja del Villaggio della Foglia torna in vita, anche se solo attraverso un character design, in uno dei recenti databook dedicata al manga Naruto, magnum opus del mangaka Masashi Kishimoto. Proprio quest'ultimo ci mostra l'aspetto che il ninja, appartenete al ramo inferiore della famiglia Hyuga, avrebbe avuto una volta raggiunta l'età adulta. Come ogni appassionato non potrà fare a meno di ricordare, il talentuoso possessore del Byakugan perse tragicamente la vita durante la Quarta Grande Guerra Ninja, sacrificando se stesso pur di salvare la vita a Naruto e alla sua futura moglie, Hinata Hyuga.

Ma se Neji fosse riuscito a scampare la furia della terribile bestia a dieci code evocata da Madara e Obito, è così che Kishimoto lo avrebbe presentato ai lettori una volta maturato: lo stile dell'abbigliamento rimane quello che lo ha sempre contraddistinto, così come la capigliatura (anche se leggermente allungata) e la corporatura. Significativo è il fatto che non porti più il copri fronte, che come sappiamo aveva per lui uno scopo speciale.

Siamo sicuri che molti avrebbero voluto vedere Neji in azione anche oltre la conclusione di Naruto Shippuden, magari con qualche apparizione anche nel recente Boruto: Naruto Next Generetions.

Voi cosa ne pensate della versione adulta di Neji? Vi piace il design concepito da Kishimoto? Date un'occhiata e fatecelo sapere.