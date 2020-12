Naruto: scopriamo le caratteristiche della Kusanagi, la spada di Sasuke

Tra le armi ninja utilizzate da Sasuke nel manga Naruto sembra che la sua preferita sia la Spada Kusanagi. Andiamo insieme a vedere di quali caratteristiche dispone questa lama.

Pur mantenendo lo stesso nome, la spada utilizzata dall'ultimo degli Uchiha è una replica dell'originale posseduta da Orochimaru. Essa rappresenta il valore ed è ispirata ad uno dei tre leggendari tesori del Giappone, insieme alla gemma Yasakani no Matagama ed allo specchio Yata no Kagami, corrispondenti rispettivamente alla benevolenza ed alla saggezza. La leggenda da cui il mangaka ha preso spunto per la creazione dell'arma narra di uno scontro tra il dio Susanoo ed il serpente ad otto teste Yamata no Orochi, all'interno del quale il primo rinvenne la lama che in seguito regalò alla dea Amaterasu.

Nella serie, la spada originale posseduta dal ninja leggendario veniva prodotta all'interno di un serpente nel corpo dell'antagonista. Quest'ultimo era poi in grado di controllarla a distanza ed allungarne la lama a piacimento. Il destino riservato a quest'arma e rimasto sconosciuto in seguito al sigillo imposto sul suo proprietario.

Quella posseduta da Sasuke invece dispone di meno proprietà speciali. Regalatagli dallo stesso Orochimaru, essa è una cosiddetta Chokuto, ovvero una spada dotata di una singola lama dritta. Il ninja della Foglia sfrutta l'arma per incanalare in essa le proprie tecniche che utilizzano chakra del fulmine.

Nel corso del manga passerà tra le mani di Itachi, che la utilizzerà nel combattimento con Kabuto, e di Madara, con la quale infliggerà una ferita a Sasuke. Dopo di che verrà scartata dal suo proprietario e sostituita. Ciò implica che la spada in possesso di Sasuke nel sequel, Boruto, non è più la Kusanagi.

È interessante notare come anche in questo caso leggende e religioni giapponesi si intreccino nella stesura della trama dell'opera di Masashi Kishimoto. Voi cosa ne pensate?

