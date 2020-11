Naruto: scopriamo le spaventose tecniche ninja di Shino Aburame

Uno dei clan più spaventosi del Villaggio della Foglia è senza ombra di dubbio il Clan Aburame, famiglia rinomata nell'universo di Naruto per i jutsu legati agli insetti. Analizziamo le spaventose tecniche di Shino, esponente più potente del suo clan.

A differenza delle abilità oculari degli Uchiha o delle tecniche d'ingrossamento degli Akimichi, il Clan Aburame è legato a doppio filo agli insetti. Le abilità ereditate dagli esponenti di questa famiglia richiedono una particolare dedizione, oltre che portare con sé inconvenienti e difficoltà.

I discendenti degli Aburame vengono infusi alla nascita con gli insetti Kikaichu, una particolare razza che nidifica nel corpo per nutrirsi del suo chakra. Questa procedura trasforma il corpo del neonato in un alveare vivente che ospita e nutre gli insetti in cambio dell'obbedienza completa.

La manipolazione degli insetti è la base per gli attacchi di Shino e di tutto il clan Aburame. Anche se potrebbe sembrare che gli insetti vengano richiamati tramite evocazione, essi in realtà fuoriescono da piccoli fori presenti nel corpo. Questa tecnica di combattimento base, dunque, lancia gli insetti alla ricerca del chakra avversario. Shino, inoltre, può evocare delle copie del suo corpo formate dagli insetti, oltre che evocare uno sciame in grado di ingabbiare il nemico.



Il Clan Aburame è poi associato a una razza d'insetti carnivori, chiamati Kidaichu, in grado di consumare la carne delle sfortunate vittime. Questi insetti possono anche agire in modo difensivo formando uno scudo per l'ospite. Shino è anche in grado di completare missioni di ricerca grazie a un particolare insetto femminile, il quale attraverso il profumo dei feromoni può scovare alleati o avversari. Allo stesso modo, una porzione dello sciame può essere liberato in aria per esplorare l'ambiente e raccogliere informazioni.