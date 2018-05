Naruto: secondo gli spoiler, in Sasuke Shinden vedremo Kakashi dispensare strani consigli

Il 2 maggio scorso è uscito nelle librerie nipponiche Naruto Shinden - Oyako no Hi (Naruto La Nuova Generazione - La giornata dei bambini e dei genitori), mentre tra circa un mese sarà la volta del romanzo spin-off su Sasuke, nel quale ritroveremo (a quanto pare) un Kakashi che dispenserà consigli un po' inusuali.

Secondo la nostra fonte, pare sia confermato che nel secondo romanzo spin-off di Naruto - che per adesso porta il nome in codice di Sasuke Shinden - comparirà Kakashi Hatake. La voce chiarirebbe il suo ruolo nel romanzo, poiché in precedenza vi avevamo riportato che l'altra protagonista della storia in questione (basata sul rapporto genitori-figli) era Sakura.

La moglie di Sasuke è stata invece protagonista insieme all'Uchiha in una delle storie incluse in Naruto Shinden, mentre in Sasuke Shinden vedremo il ninja errante confrontarsi proprio con il suo ex maestro su come ricucire il rapporto con sua figlia Sarada. E, secondo gli spoiler che emergono dalla rete, l'ex capitano della Squadra 7 darà al suo vecchio allievo un consiglio davvero inusuale.

Kakashi, infatti, suggerirà a Sasuke di affibbiare a sua figlia un soprannome che possa avvicinarli: fin qui tutto bene, se non fosse per il fatto che il Jonin suggerisce a Sasuke un soprannome incluso ne Il Paradiso della Pomiciata, la serie di romanzi per adulti scritta in passato da Jiraiya e di cui il Sesto Hokage è da sempre un grande fan.

Per fortuna, pare che né Sarada né tanto meno suo padre (fin troppo imbarazzato dall'idea) gradiscano il soprannome, ma l'occasione sarà comunque utile per avvicinarli, giacché i due si alleneranno insieme e Sasuke insegnerà a sua figlia l'Arte del Fuoco del clan Uchiha.

Insomma, tutto bene quel che finisce bene, e Kakashi avrà indirettamente esaudito la richiesta del suo allievo...