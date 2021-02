Naruto: secondo la moglie di Kishimoto il protagonista doveva stare con Sakura

L'incredibile immaginario di Naruto ideato da Masashi Kishimoto è caratterizzato da numerosi aneddoti e curiosità, alcune delle quali che non tutti i fan dell'epopea ninja conoscono. In molti, ad esempio, non sanno che la moglie di Kishimoto non ha preso bene la scelta del marito di accoppiare il protagonista con Hinata.

Tra le tante curiosità che riguardano l'immaginario di Naruto, come i poteri dello sharingan o i problemi legati alla tecnica della moltiplicazione del corpo, alcune di esse riguardano il rapporto tra Masashi Kishimoto e sua moglie. La partner del sensei infatti, ha ogni tanto fornito all'autore la propria opinione sui personaggi, alcune delle quali anche piuttosto critiche.

In una di esse, ad esempio, Kishimoto rivelò di aver deciso sin dall'inizio che Naruto si sarebbe legato sentimentalmente ad Hinata, decisione che tuttavia non condivise con la moglie. Quando la donna scoprì la realtà dei fatti si arrabbiò particolarmente con l'autore che tentò di convincerla mentendo che Hinata fosse in realtà ispirata a lei. Nel 2015, infatti, lui stesso rivelò al pubblico del New York Comic Com come Sakura fosse un personaggio "forte", proprio come sua moglie.

Un aneddoto interessante che spiega come in realtà non tutti i fan di Sakura fossero lieti dell'accoppiata Naruto e Hinata. E voi, invece, avreste preferito che Naruto sposasse Sakura o l'eroina del Clan Hyuga? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.