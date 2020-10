Naruto: secondo una nuova teoria, Tenten potrebbe addirittura più forte dei protagonisti

Durante il corso dell'opera di Masashi Kishimoto abbiamo potuto vedere la crescita di Naruto e Sasuke, i quali dopo numerose battaglie sono arrivati a essere i ninja più potenti mai esisti. Ma secondo una teoria di un fan, il protagonista più forte è in realtà Tenten. Scopriamo insieme le motivazioni.

Stando a quanto affermato da @TonyWeaverJr in un video pubblicato su Twitter, Tenten dovrebbe essere la vera eroina della serie e il franchise l'ha oscurata in maniera indegna. "Quello che sto per dire potrebbe sembrare folle, ma ascoltatemi. Tenten sarebbe potuta diventare una dei personaggi più forti dell'universo di Naruto".

Nella clip, che trovate in calce alla notizia, Weaver sostiene che Tenten è potenzialmente più forte di Naruto e Sasuke, ma che Kishimoto l'ha completamente dimenticata. Secondo quanto riportato in Naruto, nel mondo ninja esistono cinque armi leggendarie, le Armi Preziose dell'Eremita dei Sei Sentieri, e chiunque riesca a brandirle tutte supera il potenziale dei Kage. Durante la Grande Guerra Ninja, Tenten riesce a utilizzarne una, mentre in Boruto: Naruto Next Generations vediamo la ragazza utilizzarne ben tre. Per diventare il ninja più forte della storia, le mancano dunque solamente due armi leggendarie.

Tuttavia, per brandire le cinque armi è richiesta una quantità notevole di chakra, cosa che Tenten ovviamente non ha. Questa teoria, dunque, seppur sostenuta da prove reali e tangibili, risulta del tutto inconsistente. Naruto e Sasuke, al momento, sono ancora i ninja più potenti. Tuttavia, persino loro si arrenderebbero alla tecnica seducente di Naruto. Se amate il franchise di Kishimoto, non perdetevi questa fantastica statuetta di Naruto.