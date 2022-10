Naruto: il Segno Maledetto del Cielo di Sasuke in questa figure di Lost Boy Studio

All'interno di Naruto, il capolavoro di Masashi Kishimoto, abbiamo visto diversi personaggi destreggiarsi con abilità più o meno epiche. Tra questi spicca sicuramente Sasuke Uchiha che durante il suo percorso ha arricchito il suo arsenale sfruttando ogni risorsa in suo possesso, persino Il Segno Maledetto del Cielo.

Quel marchio che Orochimaru applicò su Sasuke durante la seconda prova dell'esame Chunin permise al ninja di diventare più forte e racimolare abbastanza potere per fronteggiare Itachi nella seconda parte del manga. Col tempo, la seconda forma del Segno Maledetto dell'Uchiha è passata un po' in sordina dopo l'acquisizione del mangekyou sharingan, tuttavia l'aspetto del migliore amico di Naruto quello stadio resta uno dei più affascinanti dell'intero manga.

A tal proposito, Lost Boy Studio ha voluto omaggiare proprio questo Sasuke in un modellino in scala, lo stesso allegato in calce alla notizia, alto ben 46cm. La statuetta in questione è già disponibile al preordine attraverso un acconto di 150 euro ma a cui andranno ad aggiungersi ulteriori 335 euro di spesa al momento della spedizione nel secondo quadrimestre del 2023. L'offerta è attualmente valida solo per il preordine e il costo della figure dovrebbe incrementare prossimamente.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima proposta di Lost Boy Studio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.