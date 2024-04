Naruto: di che segno è il protagonista e in che modo influisce sul suo credo ninja?

Naruto Uzumaki non è solamente il protagonista di uno dei classici Big 3 di Shonen Jump, ma anche uno dei personaggi più amati dalla community. Presentato inizialmente come un piantagrane, buono a nulla, nel corso dell’opera sviluppa una personalità forte e vigorosa, in grado di impartire numerosi insegnamenti ai lettori.

Il credo ninja di Naruto colpisce alcuni dei ninja più forti della saga, come ad esempio Jiraiya e Itachi, oppure gli antagonisti Pain Nagato e Obito. Ma questi suoi sentimenti, si possono ricondurre al suo segno zodiacale di appartenenza? Dopo aver analizzato la personalità del maestro di Naruto, il grande eremita Jiraiya, questa volta è il turno del protagonista!

Naruto Uzumaki nasce il 10 di ottobre. Ciò significa che appartiene alla costellazione della bilancia. Questo, per antonomasia, è un segno di equilibrio, noto per il forte senso di giustizia. I nati sotto questo segno, pretendono equità e armonia, e sono subito pronti ad agire qualora qualcuno vicino a loro subisce un torto. La bilancia, inoltre, possiede un forte senso di collaborazione ed è orientata al lavoro di squadra. Tutte queste caratteristiche, le si possono perfettamente rispecchiare in Naruto. Egli, ha dato vita all’alleanza tra Foglia e Sabbia salvando Gaara dal suo demone interiore, e non ha esitato nemmeno per un attimo quando il suo migliore amico/rivale Sasuke Uchiha è fuggito dal villaggio.

Questo segno non è però perfetto. A volte, i nati sotto il segno della bilancia perdono di vista i propri obiettivi per consumarsi completamente aiutando gli altri. Questo, è ad esempio ciò che è successo a un certo punto della storia a Naruto cercando di mantenere fede alla promessa fatta a Sakura.

Da vera bilancia, Naruto non sopporta la tirannia, la crudeltà e l’oppressione. Questo, lo ha portato ad esempio a combattere contro Neji Hyuga in difesa di Hinata. La Volontà del Fuoco che ha acquisito, gli ha permesso di diventare non solo il ninja più forte della storia, ma anche un dei più grandi eroi shonen. E pensare che in origine Naruto non doveva essere un ninja.

