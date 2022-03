Naruto: di che segno zodiacale è Jiraiya e in che modo definisce la sua personalità?

Una delle figure più care a Naruto è il suo maestro Jiraiya. Conosciuto quando era ancora un genin inesperto, l’Eremetia Porcello lo ha guidato per un breve, ma intenso tratto della sua carriera ninja. Grazie ai suoi insegnamenti, infatti, ha appreso il Rasengan, ma soprattutto acquisito una volontà ferrea.

La personalità estroversa e folle, e la forza poderosa, hanno reso Jiraiya uno dei personaggi più amati dalla community, che ancora lo adora a distanza di moltissimo tempo dalla tragica scomparsa in battaglia. Dopo aver discusso sul segno zodiacale di Sakura di Naruto, questa volta analizziamo gli astri del Sannin!

Jiraiya è nato l’11 novembre, sotto il segno dello scorpione, uno dei tre segni d’acqua della tradizione astrologica. Per essere della casa dello scorpione, Jiraiya è piuttosto imprevedibile ed estroverso, ma quando le cose si fanno sul serio, dimostra la sua vera personalità. In missione nel Paese della Pioggia, piuttosto che uccidere tre poveri orfani come suggerì il suo compagno Orochimaru, rimase con loro per plasmarli e fargli comprendere il suo sogno di pace.

Solitario come tipicamente lo è uno scorpione, il maestro di Naruto ha vagabondato in giro per il mondo, apprendendo concetti che altrimenti non avrebbe mai conosciuto. Così facendo, secondo lui un giorno avrebbe messo fine a quel ciclo di violenza e odio che permeava i paesi ninja. Questo suo desiderio, è stato poi trasmesso al suo ultimo allievo. Ricordiamoci meglio di lui, in questo cosplay di Jiraiya al femminile.

Jiraiya non è il primo della classifica dei Sannin più forti di Naruto, ma anche grazie al suo smisurato potere ha elevato il Villaggio della Foglia. Egli si presenta come un donnaiolo travestito da saggio eremita, apparenza che nasconde pensieri ben più profondi. In definitiva, Jiraiya è uno Scorpione piuttosto atipico, che però mostra i lati di questo segno solamente alle persone di cui si fida maggiormente.