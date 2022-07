Naruto: di che segno zodiacale è Kakashi e in che modo influisce su di lui?

Sin dalla sua primissima apparizione, quando fece la conoscenza del terzetto dell’allora giovane Team 7, Kakashi Hatake ha conquistato il favore del pubblico, che tutt’oggi spera in un suo ritorno sulle pagine del sequel Boruto: Naruto Next Generations. Ma perché è così tanto amato? Analizziamo il suo carattere e il suo segno zodiacale.

Con il suo Sharingan e la sua personalità allegra e misteriosa, in grado d'incutere timore, Kakashi è da sempre uno dei protagonisti preferiti dal fandom di Naruto. Il Sesto Hokage sta per tornare in Boruto 260, ma il suo carattere, è direttamente correlato al suo segno zodiacale?

Il ninja copiatore della Foglia è nato il 15 settembre, secondo il databook dell’opera, e ciò vuol dire che è nato sotto la costellazione della Vergine, un segno di terra. Chiunque nasca sotto le stelle della Vergine, si dice che abbia i piedi per terra, che sia metodico, attento ai dettagli e che abbia una solida etica del lavoro. Ma i Vergine non perfetti, poiché possono risultare frustranti e fastidiosi per via delle loro alte aspettative e delle continue critiche. A volte, risultano prepotenti e privi di umorismo. Eccovi un cosplay di Kakashi di Jorg Roth.

La descrizione del segno della Vergine, pare adattarsi in modo perfetto al carattere di Kakashi. Colui che è diventato Sesto Hokage, è da sempre uno shinobi brillante e perspicace, che si atteneva al protocollo per portare a termine i lavori come da manuale. Inoltre, spesso ha rimproverato Obito e Naruto per il loro atteggiamento impulsivo e focoso. Credete che le stelle di Kakashi gli si addicano, o che si tratti di una semplice coincidenza?