Naruto: di che segno zodiacale è Sakura e in che modo influisce sulla sua persona?

Odiata e amata dal fandom, Sakura Haruno è una delle kunoichi più forti di Naruto Shippuden, nonché componente di pari prestigio rispetto ai più blasonati Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. Ma in che modo gli astri influenzano la personalità della ninja specializzata nell’arte medica e nella forza bruta?

Partiamo con il dire che Sakura è uno dei personaggi di Naruto Shippuden con la crescita migliore. Da bambina viziata che si fa proteggere dai suoi amici, infatti, diventa una donna indipendente, una delle migliori kunoichi del mondo ninja in grado di difendere e lottare accanto ai suoi compagni del Team 7. Questa sua crescita personale, è stata in qualche modo influenzata dal suo segno zodiacale?

Nata il 28 marzo, Sakura appartiene alla casa dell’Ariete, uno dei tre segni di fuoco della tradizione astrologica. L’ariete, è un animale che carica senza paura verso il suo obiettivo, e questo è proprio ciò che fa la ragazza del Villaggio della Foglia. Sfruttando la sua immane forza bruta, infatti, Sakura, splendida in questo cosplay di Naruto della modella Dasha, riesce a sovrastare fisicamente i suoi avversari.

Il segno dell’Ariete ha molti lati teneri, e ciò, in Sakura, lo si evince dall’affetto provato nei confronti di Naruto e nell’amore smisurato provato verso Sasuke. È inoltre molto protettiva, come visto nei confronti di sua figlia Sarada in Boruto: Naruto Next Generations.

Dopo aver analizzato il segno zodiacale di Sasuke di Naruto, è tempo di tirare le somme anche su sua moglie. Nel corso della storia scritta da Masashi Kishimoto, Sakura si rivela un ariete esemplare, sicura di sé, pianificatrice, esemplare compagna di team e combattente provetta. Inoltre, possiede una leadership tale da consentirle di guidare la squadra medica di Konoha.