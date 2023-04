Naruto: i segreti dell'artwork realizzato da Masashi Kishimoto per la top99

Dopo una lunga attesa, i risultati della Top99 di Naruto hanno decretato il personaggio più amato dai fan dell'opera. A vincere il sondaggio globale lanciato in occasione del 20° anniversario della serie anime di Studio Pierrot è stato Minato Namikaze, ma Masashi Kishimoto ha realizzato un art che celebra i primi 20 classificati.

Con oltre 700 mila voti a favore, il Quarto Hokage padre del protagonista è stato eletto dal fandom. Sarà dunque il Lampo Giallo di Konoha Minato il protagonista del manga spin-off di Naruto elaborato dal sensei Kishimoto. Oltre a questa iniziativa, di cui sono trapelati già i primi dettagli, l'autore di Naruto ha festeggiato i primi 20 personaggi della classifica con una illustrazione inedita. Sapete che l'artwork di Kishimoto per la Top99 di Naruto nasconde dei segreti?

Come già detto, l'artwork ritrae i 20 personaggi più votati dai fan. In realtà, nell'immagine sono presenti 22 personaggi, poiché Kishimoto non si è sentito di escludere il maestro Might Guy e la Volpe a Nove Code Kurama, numero 21 e 22 della classifica globale.

Easter egg dell'illustrazione è quello che potete notare osservando con attenzione Shisui Uchiha. La sua mano sinistra viene racchiusa in una trivella di colore verde, esattamente come per il suo Susanoo non canonico realizzato da Kishimoto per il videogioco della serie Naruto: Ultimate Ninja Storms.

Obito Uchiha viene disegnato in versione adulta, ma con gli occhialini arancioni che indossava da bambino. È così che l'autore immagina un Obito passato dal lato del bene. Il papà di Kakashi Sakumo Hatake indossa una sciarpa rossa, mai vista prima nella sua brevissima apparizione. Pur essendo specializzata nello scontro corpo a corpo, Sakura impugna una possente ascia. Anche Kakashi, Itachi e Hashirama utilizzano delle insolite armi. Sasuke, invece, scocca la freccia di Indra.