Naruto: i sei sentieri di Pain in un'eccezionale statuetta da oltre 500 euro

Continua a rimanere sulla cresta dell'onda Naruto, il brand nato dall'idea di Masashi Kishimoto che nel 1999 preparò per Weekly Shonen Jump la storia di un ninja biondino diventato poi leggenda. Mentre la storia prosegue con Boruto: Naruto Next Generations, rimane fiorente la produzione di statuette sui vecchi personaggi.

Le statuette di Naruto sono ovunque e sono di ogni tipo e per ogni tasca, da quelle più economiche alle più costose. Nella via di mezzo, sulla fascia di prezzo dei 500€, ci sono tanti prodotti unici e d'alta qualità. Pochi mesi fa abbiamo visto la realizzazione della statuetta di Jiraiya eremita, con il suo ultimo Rasengan in azione. Adesso avrà qualcuno davanti da colpire, e stiamo parlando proprio del suo ultimo nemico.

Clouds Studio ha realizzato una statuetta di Pain dei sei sentieri, alta 45 centimetri e dal prezzo di 510 euro. Al centro c'è il corpo principale usato da Nagato, ovvero quello di Yahiko, a colori e con la divisa dell'organizzazione Akatsuki. Tutto intorno invece, realizzato in grigio ci sono gli altri cinque corpi usati, completando così i sei sentieri, mentre in alto si intravede la statua del Gedo Mazo usata per sigillare il chakra dei Cercoteri.

Una statua di Pain che sicuramente riesce a esprimere parte del suo potere semidivino.