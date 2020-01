Naruto: una sensuale Karin prende vita con un cosplay

Masashi Kishimoto, in quindici anni di lavoro, ha creato tantissimi personaggi ognuno con un proprio aspetto e carattere in Naruto. Grazie alla popolarità ottenuta dal manga, ognuno di questi individui è apprezzato da un nutrito gruppo di fan, facendo in modo che ci siano sempre fan art, cosplay o altri generi di produzioni dedicate.

Un esempio recente è il cosplay di Kurenai Yuhi, personaggio apparso poco in Naruto, specie nella seconda parte, ma che ha comunque qualche fan. Allo stesso modo, Karin è un personaggio introdotto nella seconda fase dell'opera e che fa da spalla a Sasuke in diverse situazioni, nonostante il comportamento talvolta omicida dell'Uchiha.

Su Instagram è anche apparsa qualche foto di chi la sostiene: stiamo parlando della cosplayer Princess Star Scream che ha preparato un travestimento molto fedele a Karin per omaggiarla di ciò che ha fatto durante la storia di Naruto. Nella foto in calce, scattata in penombra, Karin spicca con i suoi capelli rossi tipici degli Uzumaki. Il cosplay è piuttosto fedele, con gli occhiali ovali e l'abito lilla che si apre dal ventre in giù, nascondendo solo il seno, finendo poi con i pantaloncini neri corti e due calze che arrivano fino alle cosce.

Dopo la fine della sua carriera in Naruto, compare talvolta anche nello spin-off Boruto: Naruto Next Generations, anche se ormai è relegata a un ruolo di comparsa. Siete convinti della bontà di questa rappresentazione di Karin Uzumaki?