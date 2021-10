Naruto, la serie anime ha compiuto 19 anni: fin dove si è spinto il protagonista?

Il 3 ottobre del 2002 andava in onda il primo, storico episodio della serie anime di Naruto. Quella puntata, che è entrata nella leggenda, ha dato vita a una lunga, appassionante avventura che tutt'oggi prosegue con la serie sequel Boruto: Naruto next Generations. Sin dove si è spinto il biondo eroe in questo ventennio?

19 anni or sono è iniziata un'avventura magica, una serie anime che ha ispirato miliardi di appassionati e che ancora oggi è all'apice del successo. Nel corso della stagione autunnale del 2002, in Giappone fece il suo esordio Naruto, adattamento animato dell'opera di Masashi Kishimoto che già spopolava in tutto il territorio.

Nel corso di quel lontano episodio, gli spettatori inconsapevoli conobbero per la prima volta la Volpe a Nove Code, addentrandosi in un fantastico villaggio ninja chiamato Konoha. Protagonista dell'avventura è Naruto, un biondino impertinente il cui sogno era quello di diventare Hokage, cioè il leader del Villaggio della Foglia.

La prima TV italiana, trasmessa sul canale Mediaset Italia 1, avvenne all'incirca 4 anni dopo, ossia nel 2006.

Dopo quasi un ventennio, Naruto ha coronato il suo sogno, si è sposato e ha avuto due figli, Himawari e Boruto, quest'ultimo protagonista del sequel dell'opera. Nel mezzo, il ninja ha affrontato e sconfitto avversari come Zabusa, Pain, Madara e Kaguya, diventando lo shinobi più forte del mondo ninja.

Attualmente, in Boruto, Naruto è il Settimo Hokage, e sta proteggendo la Volontà del Fuoco da un avversario pericoloso come Isshiki Otsutsuki. E voi, che rapporto avete con la serie anime? Che età avevate quando avete iniziato a guardarla? Vi ricordiamo che la nona stagione animata si è da poco unita al catalogo Crunchyroll e che le colonne sonore di Naruto e Boruto sono arrivate in streaming ufficiale.