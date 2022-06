Naruto: La serie di Masashi Kishimoto è ancora l'anime più famoso

I numerosi cosplay dedicati ai personaggi di Naruto rivelano quanto sia ancora famosa la storia nata da un'idea di Masashi Kishimoto. Una recente ricerca dimostra che l'opera è infatti la serie anime più cercata al mondo.

Broadband Choices ha condiviso uno studio in cui ha analizzato le ricerche fatte dagli utenti di Google per stabilire quale sia l'anime più famoso: come potete vedere dall'immagine presente in calce alla notizia, Naruto occupa la prima posizione, essendo la serie animata più cercata in 93 delle 146 nazioni prese in considerazione. Al secondo posto è presente invece il franchise di Pokemon, con 16 stati su 146, tra cui l'Italia. Nelle posizioni successive troviamo altre opere come One Piece, Attack on Titans, Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, ma nessuna di loro raggiunge il livello di Naruto, che si conferma come la serie più famosa nonostante l'anime si sia concluso nel 2017.

Il successo dello show ha spinto l'autore Masashi Kishimoto a supervisionare la storia del sequel, intitolato Boruto, subentrando poi alla scrittura del manga al posto di Ukyo Kodachi, mentre i disegni sono opera di Ukyo Kodachi.

Se siete dei fan del mondo creato dal famoso mangaka giapponese, vi segnaliamo che è stato prodotto uno smartphone ispirato a Naruto.