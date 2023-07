Naruto: la serie tornerà con un video speciale in collaborazione con Kana Boon

Il 2023 è un anno molto particolare per il franchise di Naruto. L’opera di Mashashi Kishimoto continua nel sequel Boruto, il cui ritorno è atteso per il 21 agosto su V-Jump, ma la nostalgia della community è onnipresente. I fan sembrano rimpiangere le avventure del Team 7 originale, e per questo arriverà presto una sorpresa.

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del capitolo speciale dedicato interamente a Minato Namikaze, risultato il personaggio più popolare della serie in un sondaggio tenutosi diversi mesi fa, Shueisha e Weekly Shonen Jump sono infatti tornati con una nuova collaborazione pronta a riportare indietro nel tempo i milioni di appassionati di Naruto sparsi nel mondo.

Il 21 luglio 2023, infatti, verrà pubblicato un video molto speciale con un pezzo realizzato appositamente dal gruppo pop rock giapponese Kana Boon, che già in passato hanno collaborato con l’anime di Naruto e Naruto: Shippuden con diversi brani usati nelle sigle d’apertura. A confermarlo è stata la stessa Shueisha tramite il video promozionale riportato in fondo alla pagina, dove è presente un breve estratto di ciò che sarà il video.

Si tratterà di un music video in cui verranno animate alcune delle tavole più iconiche, importanti e spettacolari del manga di Kishimoto. Nelle rapide sequenze mostrate si nota Naruto con alle spalle i suoi compagni e i jonin del villaggio della Foglia, Madara Uchiha, Guy Maito e Kakashi, i Quattro Hokage tornati in vita durante la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, e ovviamente il team 7 con i rispettivi design di Shippuden.

