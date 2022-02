Naruto: il Settimo Hokage con un aspetto più maturo grazie ad un'illustrazione

Masashi Kisimoto ci ha dato modo nella sua opera di apprezzare tutta la crescita di Naruto, il protagonista del suo capolavoro, dall'infanzia fino all'età adulta. Attualmente, infatti, il ninja è diventato un uomo con una propria famiglia alle spalle e con sempre più responsabilità di cui farsi carico.

Dopo decine di peripezie, alla fine Naruto ha realizzato il suo sogno di diventare Hokage, incarico che ha preso molto a cuore e che sta di fatto svolgendo nell'attuale seguito spin-off di Boruto. In qualità di leader del Villaggio della Foglia, il protagonista si è fatto carico del benessere degli abitanti di Konoha e per questo è molto maturato rispetto al passato.

Tuttavia, la sua crescita sembra non rispettare il character design che, secondo molti appassionati, è fin troppo banale. L'artista di nome Solos ha voluto porre una pezza a queste critiche realizzando una propria interpretazione di Naruto dal volto decisamente più adulto rispetto a quello attuale. La rappresentazione grafica in questione, che potete recuperare in fondo alla pagina, è stata molto apprezzata poiché non stravolge il viso del protagonista ma ne evidenzia il volto grazie alla barba e agli occhi molto più profondi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa reinterpretazione di Naruto come Settimo Hokage, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.