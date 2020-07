Naruto con il sexy jutsu incanta i fan con un cosplay quasi nudo di Olga_K

Ricorderete tutti il primo episodio di Naruto, con il giovane ninja della foglia che ci introdusse alla sua storia particolare e solitaria. Tra i vari scherzi e l'incapacità di usufruire delle tecniche basilari per uno shinobi, si dedicò a una trasformazione che ha lasciato in tanti a bocca aperta (e qualcuno l'uscita di sangue dal naso).

Ovviamente il riferimento è alla tecnica seducente, una versione particolare della tecnica di trasformazione che avrebbe dovuto usare per diventare come il terzo Hokage. Naruto ha sfruttato questa tecnica in alcune situazioni particolari: oltre che nei primi episodi, la utilizzò anche per sedurre Jiraiya e a sorpresa, in versione maschile, per ingannare Kaguya Otsutsuki.

Naturalmente la versione più famosa rimane quella iniziale dove il tredicenne si trasforma in una splendida ragazza con dei lunghi capelli biondi e le curve al punto giusto. E tante cosplayer hanno preso spunto da quella versione per realizzare un proprio "travestimento". A realizzarne uno è Olga_K, conosciuta anche con il nickname di Ladybelle_Tien, e in basso potete vedere un set di foto sul cosplay di Naruto con la tecnica seducente.

Così come nell'originale, anche qui la modella si mette in pose osé anche se naturalmente i punti critici sono coperti dalle nuvolette di fumo. Quale preferite tra le foto, e vi piace questo travestimento senza vestiti?

