Naruto: uno sguardo alle abilità telecinetiche di Ino Yamanaka

In Naruto sono presenti molti personaggi, ognuno con abilità diverse, tra questi approfondiamo Ino Yamanaka e le sue particolari capacità, tramandatele dal proprio clan, che le permettono di trasferire la propria anima nel corpo dei nemici.

Ino venne nominata capo del proprio clan a 17 anni a seguito della perdita del proprio padre durante la Quarta Grande Guerra Ninja. Dalla propria famiglia la ragazza ha ereditato l'abilità in cui è specializzata, denominata Tecnica del Capovolgimento Spirituale, la quale le permette di prendere il controllo di un avversario. Durante il corso dell'opera migliorerà le sue capacità riuscendo a controllare più avversari contemporaneamente e, con la Tecnica dello Sconvolgimento Spirituale, sarà in grado di mantenere cosciente il proprio corpo forzando i suoi nemici a scontrarsi fra loro. La ragazza inoltre imparerà diversi Ninjutsu medici migliorando, in questo modo, la propria abilità nel controllo del chakra.

Le tecniche del clan Yamanaka le permettono, in particolare, di agganciarsi al chakra di un nemico anche da grandi distanze, rivelandone la firma ed il livello di potenza. Questa capacità porterà la ninja a capo del Team della Barriera di Konoha. Durante la guerra, Ino, darà prova di poter comunicare telepaticamente con l'intero Esercito Alleato degli Shinobi, coprendo una vasta area che potrebbe comprendere tutte e cinque le Grandi Nazioni e permettendo ai singoli combattenti di parlarsi tra loro attraverso di lei.

Grazie a queste capacità la ragazza risulta essere tra i più forti ninja telepatici del mondo di Naruto, inoltre, come il padre, è parte dell'Unità Sensitiva poiché è in grado di sondare la mente dei nemici cercando informazioni nei loro ricordi.

Cosa ne pensate di Ino Yamanaka e delle sue abilità? Fatecelo sapere con un commento.

Nel caso foste interessati vi riporto questo cosplay di Hinata Hyuga da Naruto e, sempre da Naruto, un inquietante cosplay di Hitachi.